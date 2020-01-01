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Ротань назвал состав молодежной сборной Украины турнир Antalya Cup

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Специалист вызвал на сбор в Турции 26 футболистов.
Руслан Ротань
Руслан Ротань
УАФ

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань назвал список футболистов, которые отправятся 22 марта на сбор в Турцию.

Как сообщает официальный сайт УАФ, Ротань вызвал 26 игроков, которые представляют 10 украинских и 2 зарубежных клуба. В Турции молодежная сборная Украины выступит на турнире Antalya Cup 2021, который наша команда выиграла в 2019 году (в 2020 году он не проводился).

Список игроков:

Вратари: Никита Турбаевский (Шахтер), Мирослав Зновенко (Днепр-1), Андрей Чекотун (Олимпик).

Защитники: Владимир Бражко, Константин Вивчаренко (оба - Динамо Киев), Даниил Семилет (Ворскла), Александр Драмбаев (Мариуполь), Игорь Снурницын (Олимпик), Максим Таловеров (Динамо Ческе Будеевице, Чехия).

Полузащитники: Арсений Батагов, Александр Назаренко, Егор Ярмолюк (Днепр-1), Алексей Кащук, Артем Бондаренко, Олег Очеретько (все - Мариуполь), Михаил Мудрик, Георгий Судаков (оба - Шахтер), Даниил Алефиренко (Заря), Богдан Билошевский (Десна), Алексей Сыч (Рух), Максим Брагару (Черноморец), Иван Желизко (Валмиера, Латвия).

Нападающие: Владислав Супряга (Динамо), Богдан Вьюнник (Шахтер), Евгений Исаенко (Колос), Николай Кухаревич (Рух).

Напомним, на Antalya Cup 2021 украинская команда сыграет против Болгарии (24 марта, 16:00 по киевскому времени), Узбекистана (27 марта, 16:00) и Словакии (29 марта, 18:00).

 

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Теги: Руслан Ротань, футбол, сборная Украины
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