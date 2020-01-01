Клуб из Второй лиги подписал экс-футболиста Лиона и сборной Франции

Фарес Балули подписал контакт с харьковским Металлом.

Французский атакующий полузащитник Фарес Балули стал новичком харьковского Металла, сообщил официальный Инстаграм команды.

25-летний Балули является воспитанником академии Лиона. В послужном списке француза выступление за основную команду Лиона. Также во франции полузащитник успел поиграть за Монако и Лилль.

Стоит отметить, что Фарес провел 13 матчей за юношеские (U-16 и U-18) и молодежные (U-20 и U-21) сборные Франции и 3 гола.

Металл уверенно лидирует в Группе Б второй лиги, на 6 очков опережая ближайшего преследователя.