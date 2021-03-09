Жена "избила" экс-форварда сборной Украины

Артем Кравец решил не ждать жену в лифте, пока она делала селфи.

Жена украинского нападающего турецкого Коньяспора Артема Кравца, Анна, поделилась интересным видео в своем в Instagram.

Анна решила записать видео себя в лифте, но Артем решил ее не ждать, а на просьбы подождать супругу, но дал понять, что этого делать не собирается.

Анна Кравец решила наказать мужа за этот поступок ударом ногой сзади. "Ждать меня не захотел - срач получил", - подписала фото девушка.

Ранее Кравец похвастался фигурой жены, поздравив Анну с днем рождения.