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Жена "избила" экс-форварда сборной Украины

Комментариев: 3
Артем Кравец решил не ждать жену в лифте, пока она делала селфи.
Артем и Анна Кравец
Артем и Анна Кравец
Instagram.com.

Жена украинского нападающего турецкого Коньяспора Артема Кравца, Анна, поделилась интересным видео в своем в Instagram.

Анна решила записать видео себя в лифте, но Артем решил ее не ждать, а на просьбы подождать супругу, но дал понять, что этого делать не собирается. 

Анна Кравец решила наказать мужа за этот поступок ударом ногой сзади. "Ждать меня не захотел - срач получил", - подписала фото девушка.

Ранее Кравец похвастался фигурой жены, поздравив Анну с днем рождения.

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Теги: Анна Кравец, Артем Кравец, футбол
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  09.03.2021, 23:54
Оценка:  0
гость
Це Європа
КоляТашлинков    09.03.2021, 23:35
Оценка:  -20
КоляТашлинков
Не удивлюсь если она страпонит этого жалкого терпилу-пидopюшку на износ.В том числе и сзади...
Rikstal    09.03.2021, 23:27
Оценка:  +3
Rikstal
Дебільна якась
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