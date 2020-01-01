Скандальный Иванов обслужит матч Заря - Динамо

В прошлом туре арбитр не зачитал гол Олимпика в ворота Шахтера.

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола назначил судейские бригады на матчи 18-го тура Favbet Лиги. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Центральный матч тура между Зарей и Динамо рассудит Юрий Иванов, запомнившийся скандальным судейством в игре Олимпика и Шахтера на прошлой неделе. Екатерина Монзуль будет помогать Иванову в роли арбитра VAR.

Стоит отметить, что это не единственный скандальный эпизод с участием Иванова. именно Иванов прошлым летом судил матч Агробизнеса и Миная, после которого основатель Агробизнеса Олег Собуцкий ворвался с судейскую комнату и избил судью, получив после этого пожизненную дисквалификацию.

Напомним, матч Заря - Динамо запланирован на воскресение, 14 марта, старт встречи в 17:00.