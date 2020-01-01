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Шахтер узнал результаты тестов на COVID-19 перед матчем ЛЕ против Ромы

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"Горняки" здоровы и отправятся на матч против Ромы в полном составе.
Футболисты Шахтера
Футболисты Шахтера
Getty Images

Во вторник, 9 марта, Шахтер получил результаты тестов на коронавирус перед отлетом в Рим на матч 1/8 финала Лиги Европы против Ромы.

Согласно полученным результатам анализов, все игроки, члены тренерского штаба и сотрудники клуба здоровы - тесты отрицательные, информирует пресс-служба донецкого клуба.

"Горняки" отправятся в Рим 10 марта. Вылет запланирован на 10:00. Матч против Ромы пройдет в четверг, 11 марта в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: Шахтер, Рома, футбол, Лига Европы
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