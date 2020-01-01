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Цитаишвили рискует больше не сыграть за Ворсклу

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Футболист рассказал подробности своей травмы.
Георгий Цитаишвили
Георгий Цитаишвили
Ворскла

Арендованный у киевского Динамо полузащитник Ворсклы Георгий Цитаишвили в интервью Футбол NEWS рассказал о полученной травме и грядущей операции.

"Услышал хруст голеностопа. Но я хочу сказать, что это не тот момент столкновения с Танковским, о котором все думают. Это было уже в конце матча, за две минуты до замены я почувствовал боль и не смог наступать на ногу. Нужна операция.

Точно не могу сказать по восстановлению, у каждого оно по-разному. Как я понял, нужно вставить шуруп, чтобы держал кость.

В Ворскле меня все поддержали, почти все звонили и писали. Я в свою очередь тоже им написал, что не знаю, когда восстановлюсь. Может, в этом сезоне мы уже не увидимся", - отметил Цитаишвили.

Напомним, Ворскла сумела минимально обыграть Мариуполь.

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Теги: Георгий Цитаишвили, Ворскла, футбол
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