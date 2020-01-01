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Комитет по этике УАФ начал расследование по Алиеву из-за скандального клипа

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Бывший футболист написал песню, которая может нанести ущерб имиджу украинскому футболу.
Александр Алиев (слева)
Александр Алиев (слева)
Instagram.com.

Комитет по этике и честной игре УАФ направил Александру Алиеву письмо, в котором проинформировал о рассмотрение текста его песни - "КЕНТ – футбол в моей крови".

Организация считает, что песня Алиева могла причинить ущерб имиджу украинского футбола, а также проявления неуважения к коллегам и соперникам.

На ближайшем заседании комитета данное дело будет рассмотрено.

Скриншот

Отмечается, что Алиева попросили прислать письменные объяснения по данному делу. 

 

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Теги: Александр Алиев, футбол, песня, КДК ФФУ
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