Комитет по этике УАФ начал расследование по Алиеву из-за скандального клипа
Бывший футболист написал песню, которая может нанести ущерб имиджу украинскому футболу.
Комитет по этике и честной игре УАФ направил Александру Алиеву письмо, в котором проинформировал о рассмотрение текста его песни - "КЕНТ – футбол в моей крови".
Организация считает, что песня Алиева могла причинить ущерб имиджу украинского футбола, а также проявления неуважения к коллегам и соперникам.
На ближайшем заседании комитета данное дело будет рассмотрено.
Отмечается, что Алиева попросили прислать письменные объяснения по данному делу.
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