Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Олимпик инициировал встречу руководителей клубов УПЛ по поводу недоверия к Лучи

Комментариев: 0
Скандал в украинском футболе продолжается развиваться.
Гельзин и Калитвинцев
Гельзин и Калитвинцев
ФК Олимпик

Олимпик призвал другие футбольные клубы чемпионата Украины организовать внеочередную встречу руководителей, чтобы рассмотреть вопросы, которые связанные с судейством.

Пресс-служба дончан опубликовала официальный пресс-релиз.

ФК Олимпик

Президент Олимпика Владислав Гельзин, который подписал данный документ, предложил обсудить следующие вопросы:

Коллективное обращение в УАФ по поводу недоверия главе комитета арбитров Лучано Лучи. 

Разработка программы совместных действий по недопущению манипуляций с судейством.

Получения клубами права участвовать в формировании пула арбитров УПЛ путем внесения изменений в соответствующее регламенты. 

ФК Олимпик

Напомним, Шахтер обыграл Олимпик при скандальном судействе, что послужило причиной скандала в УПЛ: президент Олимпика Владислав Гельзин ворвался в прямой эфир ТК Футбол и раскритиковал судейство в Украине.

Поделись:
Теги: Владислав Гельзин, Олимпик, футбол, УПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь