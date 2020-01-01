Олимпик инициировал встречу руководителей клубов УПЛ по поводу недоверия к Лучи

Скандал в украинском футболе продолжается развиваться.

Олимпик призвал другие футбольные клубы чемпионата Украины организовать внеочередную встречу руководителей, чтобы рассмотреть вопросы, которые связанные с судейством.

Пресс-служба дончан опубликовала официальный пресс-релиз.

ФК Олимпик

Президент Олимпика Владислав Гельзин, который подписал данный документ, предложил обсудить следующие вопросы:

Коллективное обращение в УАФ по поводу недоверия главе комитета арбитров Лучано Лучи.

Разработка программы совместных действий по недопущению манипуляций с судейством.

Получения клубами права участвовать в формировании пула арбитров УПЛ путем внесения изменений в соответствующее регламенты.

ФК Олимпик

Напомним, Шахтер обыграл Олимпик при скандальном судействе, что послужило причиной скандала в УПЛ: президент Олимпика Владислав Гельзин ворвался в прямой эфир ТК Футбол и раскритиковал судейство в Украине.