Олимпик инициировал встречу руководителей клубов УПЛ по поводу недоверия к Лучи
Олимпик призвал другие футбольные клубы чемпионата Украины организовать внеочередную встречу руководителей, чтобы рассмотреть вопросы, которые связанные с судейством.
Пресс-служба дончан опубликовала официальный пресс-релиз.
Президент Олимпика Владислав Гельзин, который подписал данный документ, предложил обсудить следующие вопросы:
Коллективное обращение в УАФ по поводу недоверия главе комитета арбитров Лучано Лучи.
Разработка программы совместных действий по недопущению манипуляций с судейством.
Получения клубами права участвовать в формировании пула арбитров УПЛ путем внесения изменений в соответствующее регламенты.
Напомним, Шахтер обыграл Олимпик при скандальном судействе, что послужило причиной скандала в УПЛ: президент Олимпика Владислав Гельзин ворвался в прямой эфир ТК Футбол и раскритиковал судейство в Украине.
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