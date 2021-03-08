Юный форвард Сантоса попал в сферу интересов Шахтера

За Кайо Жорже охотятся многие клубы Европы.

Донецкий Шахтер рассматривает возможность подписания юного нападающего Сантоса Кайо Жорже.

Об этом сообщает Calciomercato.

У молодого бразильца в конце нынешнего года истекает контракт с “рыбами“, а договориться о новой сделке стороны не могут. Этой ситуацией хотят воспользоваться многие клубы в Европе.

Кроме Шахтера, в услугах Жорже заинтересованы Интер, Ювентус, Аякс, Арсенал, Челси, Лион и Марсель.

В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии Жорже провел 28 матчей за Сантос, в которых забил четыре гола.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Жорже в 12 миллионов евро.