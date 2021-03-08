Юный форвард Сантоса попал в сферу интересов Шахтера
За Кайо Жорже охотятся многие клубы Европы.
Донецкий Шахтер рассматривает возможность подписания юного нападающего Сантоса Кайо Жорже.
Об этом сообщает Calciomercato.
У молодого бразильца в конце нынешнего года истекает контракт с “рыбами“, а договориться о новой сделке стороны не могут. Этой ситуацией хотят воспользоваться многие клубы в Европе.
Кроме Шахтера, в услугах Жорже заинтересованы Интер, Ювентус, Аякс, Арсенал, Челси, Лион и Марсель.
В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии Жорже провел 28 матчей за Сантос, в которых забил четыре гола.
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Жорже в 12 миллионов евро.
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