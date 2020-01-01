Гладкий - лучший игрок 17-го тура УПЛ

Нападающий помог Заре разгромить Львов (4:0).

Форварда луганской Зари Александра Гладкого назвали лучшим футболистом 17-го тура чемпионата Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте УПЛ.

В матче против Львова (4:0) украинский игрок оформил дубль и сделал голевую передачу.

На это звание также претендовали: нападающий Зари Аллахьяр Сайядманеш и игроки Десны Андрей Тотовицкий и Егор Картушов.

В нынешнем сезоне УПЛ Гладкий провел 14 матчей за Зарю, в которых забил восемь голов и выполнил одну голевую передачу.

Напомним, что наставник черниговской Десны Александр Рябоконь стал лучшим специалистом в 17-м туре чемпионата Украины.