Гладкий - лучший игрок 17-го тура УПЛ
Нападающий помог Заре разгромить Львов (4:0).
Форварда луганской Зари Александра Гладкого назвали лучшим футболистом 17-го тура чемпионата Украины.
Об этом сообщается на официальном сайте УПЛ.
В матче против Львова (4:0) украинский игрок оформил дубль и сделал голевую передачу.
На это звание также претендовали: нападающий Зари Аллахьяр Сайядманеш и игроки Десны Андрей Тотовицкий и Егор Картушов.
В нынешнем сезоне УПЛ Гладкий провел 14 матчей за Зарю, в которых забил восемь голов и выполнил одну голевую передачу.
Напомним, что наставник черниговской Десны Александр Рябоконь стал лучшим специалистом в 17-м туре чемпионата Украины.
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