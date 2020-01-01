Названо имя лучшего тренера 17-го тура УПЛ

Разгромная победа Десны над Рухом не осталась без внимания.

Всеукраинское объединение тренеров по футболу определило лучшего специалиста в 17-м туре чемпионата Украины.

Им стал наставник черниговской Десны Александр Рябоконь, сообщается на сайте УПЛ.

Команда опытного специалиста сумела разгромить в гостях Рух - 4:0. Рябоконь получил 4,6 балла из 5 возможных.

После завершения всех поединков тура, черниговская Десна оказалась на четвертом месте в турнирной таблице, отставая на два очка от ближайшего конкурента в лице луганской Зари.