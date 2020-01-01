Аллегри может стать главным тренером Шахтера - источник
Клуб вступил в переговоры со специалистом.
Бывший наставник Милана и Ювентуса Массимилиано Аллегри может стать главным тренером в донецком Шахтере.
Как отмечает журналист Олег Ящук, стороны уже начали вести переговоры.
В донецком клубе рассчитывают, что итальянский специалист возглавит команду после того, как ее покинет Луиш Каштру, у которого летом 2021 года заканчивается контракт.
Шахтер находится на второй позиции турнирной таблицы УПЛ с 36 баллами, отставая от лидирующего Динамо на четыре балла.
В 1/8 финала Лиги Европы “горняки“ сыграют с Ромой.
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