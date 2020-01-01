Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Аллегри может стать главным тренером Шахтера - источник

Комментариев: 0
Клуб вступил в переговоры со специалистом.
Массимилиано Аллегри
Массимилиано Аллегри
Getty Images

Бывший наставник Милана и Ювентуса Массимилиано Аллегри может стать главным тренером в донецком Шахтере.

Как отмечает журналист Олег Ящук, стороны уже начали вести переговоры.

В донецком клубе рассчитывают, что итальянский специалист возглавит команду после того, как ее покинет Луиш Каштру, у которого летом 2021 года заканчивается контракт.

Шахтер находится на второй позиции турнирной таблицы УПЛ с 36 баллами, отставая от лидирующего Динамо на четыре балла.

В 1/8 финала Лиги Европы “горняки“ сыграют с Ромой.

Поделись:
Теги: Массимилиано Аллегри, Шахтер, Луиш Каштру
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь