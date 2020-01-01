Аллегри может стать главным тренером Шахтера - источник

Клуб вступил в переговоры со специалистом.

Бывший наставник Милана и Ювентуса Массимилиано Аллегри может стать главным тренером в донецком Шахтере.

Как отмечает журналист Олег Ящук, стороны уже начали вести переговоры.

В донецком клубе рассчитывают, что итальянский специалист возглавит команду после того, как ее покинет Луиш Каштру, у которого летом 2021 года заканчивается контракт.

Шахтер находится на второй позиции турнирной таблицы УПЛ с 36 баллами, отставая от лидирующего Динамо на четыре балла.

В 1/8 финала Лиги Европы “горняки“ сыграют с Ромой.