Днепр-1 и Александрия сыграли вничью

Команда из Днепра была ближе к успеху, но не сумела одолеть подопечных Владимира Шарана.

В рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги Днепр-1 сыграл вничью с Александрией. Встреча завершилась со счетом 0:0.

В первом тайме у обеих команд было несколько неплохих моментов, но до забитого мяча дело так и не дошло.

Во второй половине встречи Днепр перехватил инициативу. Сначала Дуглас опасно пробил головой после стандарта, а затем вышедший на замену Когут попал в штангу. Кроме того, начиная с 75-й минуты Александрия играла в меньшинстве после удаления Гречишкина.

Итоговый счет - 0:0.

Днепр-1 — Александрия 0:0



Днепр-1: Юрчук — Тейлор, Дуглас, Логинов, Дубинчак — Назаренко (Булеца, 62), Игнатенко, Пихаленок, Чуже — Ди Франко (Когут, 70) — Довбик.



Александрия: Панькив — Пашаев, Мельник (Бабогло, 68), Дубра, Бондаренко, Вантух (Стецьков, 59) — Шастал (Мирошниченко, 68), Банада, Гречишкин, Третьяков — Ситало (Новиков, 81).



Предупреждения: Логинов, Игнатенко, Назаренко — Вантух, Пашаев, Мирошниченко.