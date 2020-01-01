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Днепр-1 и Александрия сыграли вничью

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Команда из Днепра была ближе к успеху, но не сумела одолеть подопечных Владимира Шарана.
Днепр-1 - Александрия
Днепр-1 - Александрия
ФК Днепр-1

В рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги Днепр-1 сыграл вничью с Александрией. Встреча завершилась со счетом 0:0.

В первом тайме у обеих команд было несколько неплохих моментов, но до забитого мяча дело так и не дошло.

Во второй половине встречи Днепр перехватил инициативу. Сначала Дуглас опасно пробил головой после стандарта, а затем вышедший на замену Когут попал в штангу. Кроме того, начиная с 75-й минуты Александрия играла в меньшинстве после удаления Гречишкина. 

Итоговый счет - 0:0.

Днепр-1 — Александрия 0:0

Днепр-1: Юрчук — Тейлор, Дуглас, Логинов, Дубинчак — Назаренко (Булеца, 62), Игнатенко, Пихаленок, Чуже — Ди Франко (Когут, 70) — Довбик.

Александрия: Панькив — Пашаев, Мельник (Бабогло, 68), Дубра, Бондаренко, Вантух (Стецьков, 59) — Шастал (Мирошниченко, 68), Банада, Гречишкин, Третьяков — Ситало (Новиков, 81).

Предупреждения: Логинов, Игнатенко, Назаренко — Вантух, Пашаев, Мирошниченко.

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Теги: Днепр-1, Александрия
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