Десна в гостях разгромила Рух

Подопечные Александра Рябоконя вернули себе четвертое место.

Десна разгромила Рух в рамках 17-го тура УПЛ. Матч прошел во Львове завершился со счетом 4:0 в пользу "северян".

Десна забила первый гол в середине первого тайма. На 43-й минуте Десна удвоила свое преимущество. А во втором тайме "северяне" довели счет до разгромного. Сначала отличился Филипп Будковский, а затем - Алексей Гуцуляк.

Рух — Десна 0:4

Голы: Чепурненко, 21, Картушов, 43, Будковский, 62, Гуцуляк, 65

Рух: Мысак, Сигурдссон (Гагун, 46), Белый, Зец, Глиха, Федорчук, Карасюк, Мартынюк (Сыч, 46), Бойчук, Борячук (Климчук, 46), Кондраков (Кухаревич, 68).

Десна: Паст, Конопля, Тамм, Гитченко, Картушов (Калитвинцев, 76), Мостовой, Огиря, Гуцуляк (Сухоцкий, 82), Тотовицкий, Будковский (Дегтярев, 82), Чепурненко (Ермаков, 76).

Предупреждения: Будковский, Кондраков, Глиха, Мостовой, Федорчук, .