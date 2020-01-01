Переход Тайсона в Интернасиональ находится на грани срыва
Игрок Шахтера до лета останется в Украине.
Бразильский Интернасьонал и полузащитник Шахтера Тайсон не могут достичь окончательной договоренности о предстоящем сотрудничестве.
Тайсон долгое время заявляет о желании после окончания контракта с Шахтером вернуться в родной клуб, но никак не принимает условия личного контракта, о чем сообщил агент футболиста Диего Дорнеллес.
"Пока нет ничего нового. Все то же самое", - сказал Дорнеллес в комментарии Revista Colorada.
Более того, Дорнеллес предполагает, что руководство "горняков" попытается до лета подписать футболиста новый контракт, чтобы Тайсон этом летом не ушел бесплатно.
В нынешнем сезоне на счету Тайсона 22 матча во всех турнирах, 2 забитых мяча и 1 результативная передача
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