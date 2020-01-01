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Переход Тайсона в Интернасиональ находится на грани срыва

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Игрок Шахтера до лета останется в Украине.
Тайсон
Тайсон
ФК Шахтер

Бразильский Интернасьонал и полузащитник Шахтера Тайсон не могут достичь окончательной договоренности о предстоящем сотрудничестве.

Тайсон долгое время заявляет о желании после окончания контракта с Шахтером вернуться в родной клуб, но никак не принимает условия личного контракта, о чем сообщил агент футболиста Диего Дорнеллес.

"Пока нет ничего нового. Все то же самое", - сказал Дорнеллес в комментарии Revista Colorada.

Более того, Дорнеллес предполагает, что руководство "горняков" попытается до лета подписать футболиста новый контракт, чтобы Тайсон этом летом не ушел бесплатно.

В нынешнем сезоне на счету Тайсона 22 матча во всех турнирах, 2 забитых мяча и 1 результативная передача

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Теги: Тайсон, Шахтер, Интернасьональ
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