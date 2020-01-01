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Суркис подверг критике поведение ультрас Динамо

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Президент клуба недоволен поведением отдельных болельщиков.
Игорь Суркис
Игорь Суркис
Динамо Киев

Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал акции ультрас Динамо, которые регулярно демонстрирует оскорбительные плакаты в адрес тренера Мирчи Луческу и призывают покинуть команду.

"Атмосфера на стадионе великолепная. Настоящие болельщики болеют за Динамо Киев, а те, кто пытается что-то там продемонстрировать, то ни я, ни, надеюсь, Мистер не обращает на это внимание.

Я лично не обращаю внимание, меня интересует игра команды", - сказал Суркис в комментарии Профутбол

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Теги: Игорь Суркис, Динамо, футбол
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