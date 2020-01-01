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"Анатолиевич, рад видеть": Милевский и Гусев встретились после матча Динамо - Минай

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Форвард Миная признался, что Гусева был больше всех рад увидеть.
Артем Милевский и Олег Гусев
Артем Милевский и Олег Гусев
Instagram.com

Киевское Динамо разгромило Минай в матче чемпионата Украины.

В составе гостей на поле вышел экс-нападающий Динамо Артем Милевский, которому не удалось отличиться в воротах команды, которая его воспитала. 

После игры Милевский тепло поприветствовал работников Динамо с которыми пересекался, играя в клубе. А фотографией с Олегом Гусевым, с которым они играли вместе, Артем позже поделился в Instagram.

"Анатолиевич, рад видеть. Приятно вспомнить наши дела", - подписал фото Милевский.

"Кого больше всех рад был увидеть? Олега Гусева. Сейчас он с микрофоном ходит. Говорю, микрофон хоть сними. Пообщались, договорились позже увидеться", - рассказал в комментарии после игры Милевский.

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Теги: Олег Гусев, Артем Милевский, футбол, УПЛ
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