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Ингулец — Колос 0:0 Видеообзор матча чемпионата Украины

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Ингулец в десятый раз в сезоне сыграл вничью.

Ингулец - Колос
Ингулец - Колос
facebook.com/fckoloskovalivka

Ингулец из Петрово сыграл вничью 0:0 с Колосом из Ковалевки домашний матч 17-го тура чемпионата Украины.

Ближе всего к тому, чтобы забить в этом матче, были гости. На последних минутах игры Колос получил право пробить пенальти после фола на Олеге Ильине, однако удар Павла Ориховского с 11-метровой отметки парировал вратарь Ингульца Артем Малыш.

Ничья с Колосом стала для Ингульца десятой в нынешнем сезоне.

Ингулец — Колос 0:0

Ингулец: Малыш — Балан, Квасный, Кучеренко, Ковалев — Шишка, Запорожец, Козак — Коваленко (Щедрый, 77), Бен-Салем, Сичинава (Шевцов, 85).

Колос: Волынец — Кравченко, Петров, Гавриш, Золотов — Богданов (Нгамба, 67), Данфа (Антюх, 59), Чурко (Ильин, 66), Милько, Ориховский — Лысенко (Исаенко, 46).

Предупреждения: Коваленко, Запорожец, Козак — Чурко, Ориховский

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Теги: УПЛ, Ингулец, Колос
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