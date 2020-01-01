Ингулец — Колос 0:0 Видеообзор матча чемпионата Украины

Ингулец в десятый раз в сезоне сыграл вничью.

Ингулец - Колос facebook.com/fckoloskovalivka

Ингулец из Петрово сыграл вничью 0:0 с Колосом из Ковалевки домашний матч 17-го тура чемпионата Украины.

Ближе всего к тому, чтобы забить в этом матче, были гости. На последних минутах игры Колос получил право пробить пенальти после фола на Олеге Ильине, однако удар Павла Ориховского с 11-метровой отметки парировал вратарь Ингульца Артем Малыш.

Ничья с Колосом стала для Ингульца десятой в нынешнем сезоне.

Ингулец — Колос 0:0

Ингулец: Малыш — Балан, Квасный, Кучеренко, Ковалев — Шишка, Запорожец, Козак — Коваленко (Щедрый, 77), Бен-Салем, Сичинава (Шевцов, 85).

Колос: Волынец — Кравченко, Петров, Гавриш, Золотов — Богданов (Нгамба, 67), Данфа (Антюх, 59), Чурко (Ильин, 66), Милько, Ориховский — Лысенко (Исаенко, 46).

Предупреждения: Коваленко, Запорожец, Козак — Чурко, Ориховский