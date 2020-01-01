Ингулец в десятый раз в сезоне сыграл вничью

Без забитых голов прошел матч между Ингульцом и Колосом.

Ингулец из Петрово сыграл вничью с Колосом из Ковалевки в домашнем матче 17-го тура чемпионата Украины.

Первый серьезный момент в этом матче случился в середине второго тайма. Вадим Милько готовился замкнуть подачу с углового у ворот хозяев, однако в последний момент мяч смог выбить Евгений Запорожец.

В конце матча Олег Ильин упал в штрафной Ингульца и судья Александр Дердо назначил пенальти. Однако, вратарь хозяев Артем Малыш справился с ударом в исполнении Павла Ориховского.

После этой ничьей Колос поднялся на шестую позицию в турнирной таблице. Ингулец, для которого эта ничья стала десятой в нынешнем сезоне, делит 11-12е места с львовским Рухом.

Ингулец — Колос 0:0

Ингулец: Малыш — Балан, Квасный, Кучеренко, Ковалев — Шишка, Запорожец, Козак — Коваленко (Щедрый, 77), Бен-Салем, Сичинава (Шевцов, 85).

Колос: Волынец — Кравченко, Петров, Гавриш, Золотов — Богданов (Нгамба, 67), Данфа (Антюх, 59), Чурко (Ильин, 66), Милько, Ориховский — Лысенко (Исаенко, 46).

Предупреждения: Коваленко, Запорожец, Козак — Чурко, Ориховский