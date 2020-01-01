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Заря — ФК Львов 4:0 Видео голов и обзор матча чемпионата Украины

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Заря — ФК Львов 4:0 Видео голов и обзор матча чемпионата Украины.

Луганская Заря одержала домашнюю победу со счетом 4:0 в матче 17-го тура чемпионата Украины против аутсайдера ФК Львов.

Уже к 15-й минуте Александр Гладкий оформил дубль, а в конце первого тайма еще один дубль у Зари сделал иранец Алахьяр Сайядманеш, при чем первый гол на 13-й минуте он забил с подачи Гладкого.

Гладкий после этого матча с восемью забитыми голами вышел на четвертое место в зачете бомбардиров и отстает от лидирующего  Виктороа Цыганкова из киевского Динамо на два гола.

Заря — Львов 4:0

Голы: Гладкий, 9, Сайядманеш, 13, Гладкий, 15, Сайядманеш, 39.

Заря: Василь — Цыганикс (Емец, 81), Ханна, Вернидуб (Руфати, 63), Фаворов (Цвек, 63) — Иванисеня — Кочергин, Юрченко — Хомченовский - Сайядманеш (Громов, 46), Гладкий (Шахаб, 46)

Львов: Костик — Грисьо, Романчук, Михоуби, Якимец — Довгий — Брикнер (Сабино, 83), Эрнест (Чиряк, 68) — Шина, Виейра (Казлаускас, 83) — Ныч (Захаркив, 83)

Предупреждения: Вернидуб, Кочергин — Михоуби, Романчук

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Теги: УПЛ, Заря, ФК Львов
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