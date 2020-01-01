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Заря дома крупно обыграла ФК Львов

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Сайядманеш и Гладкий оформили дубли.
Заря - ФК Львов
Заря - ФК Львов
facebook.com/FCZoryaLuhansk/

Луганская Заря одержала крупную домашнюю победу над ФК Львов в матче 17-го тура чемпионата Украины.

Уже к 16-й минуте луганчане вели со счетом 3:0. на девятой минуте Александр Гладский открыл счет после того, как Денис Фаворов сбросил мяч в штрафную Львова. Через четыре минуты Алахьяр Сайядманеш, получив мяч от Гладкого, вышел на ударную позицию и удвоил счет. А еще через две минуты Гладкий оформил дубль после навеса Владлена Юрченко с углового и серии рикошетов. На некоторое время игра успокоилась, однако перед перерывом Заря забила четвертый гол. Сайядманеш трочно замкнул навес Дмитрия Хомченовского и оформил дубль.

Вскоре после перерыва Владислав Кочергин мог забивать пятый гол. Он смог перебросить вратаря Львова Ореста Костика, однако попал в перекладину. А через семь минут тот же Кочергин пробивал с острого угла, однако попал в защитника. Далее игра окончательно успокоилась и Заря довела матч до победы 4:0.

После этой победы Заря занимает третье место и отстает от лидирующего Динамо на восемь очков. ФК Львов делит предпоследнее-последнее, 13-14е место с Ингульцом из Петрово.

Заря — Львов 4:0

Голы: Гладкий, 9, Сайядманеш, 13, Гладкий, 15, Сайядманеш, 39.

Заря: Василь — Цыганикс (Емец, 81), Ханна, Вернидуб (Руфати, 63), Фаворов (Цвек, 63) — Иванисеня — Кочергин, Юрченко — Хомченовский - Сайядманеш (Громов, 46), Гладкий (Шахаб, 46)

Львов: Костик — Грисьо, Романчук, Михоуби, Якимец — Довгий — Брикнер (Сабино, 83), Эрнест (Чиряк, 68) — Шина, Виейра (Казлаускас, 83) — Ныч (Захаркив, 83)

Предупреждения: Вернидуб, Кочергин — Михоуби, Романчук

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Теги: УПЛ, Заря, ФК Львов
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