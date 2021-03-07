Динамо — Минай 3:0 Видео голов и обзор матча чемпионата Украины

Динамо одержало крупную домашнюю победу.

Динамо - Минай fcdynamo.kiev.ua

Киевское Динамо со счетом 3:0 обыграло закарпатский Минай в домашнем матче 17-го тура чемпионата Украины.

Хозяева открыли счет в начале второго тайма — забил Сергей Сидорчук. Сразу же со штрафного Карлос Де Пена удвоил счет, а в самом конце матча Жерсон Родригеш реализовал пенальти и установил окончательный результат игры.

Стоит отметить, что чуть больше половины второго тайма Минай играл в меньшинстве после того, как красную карточку получил Репо Малепе.

Динамо Киев — Минай 3:0

Голы: Сидорчук, 52, Де Пена, 56, Родригес, 90+1 (пен.)



Динамо Киев: Бущан — Кендзера (Родригес, 64), Забарный, Сирота, Миколенко (Сидклей, 81) — Сидорчук — Караваев, Шапаренко (Шепелев, 63), Буяльский (Андриевский, 81), Де Пена (Дуэлунд, 72) — Беседин.



Минай: Попович — Кныш, Ковтун, Матич (Маембе, 60), Лопыренок (Карась, 55), Малепе — Хахлев, Снижко, Пиняшко (Кополовец, 71) — Ахмедзаде (Кожанов, 55), Милевский (Шиндер, 60).



Предупреждения: Матич, Лопыренок, Милевский



Удаление: Малепе.