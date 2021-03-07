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Динамо — Минай 3:0 Видео голов и обзор матча чемпионата Украины

Комментариев: 2
Динамо одержало крупную домашнюю победу.

Динамо - Минай
Динамо - Минай
fcdynamo.kiev.ua

Киевское Динамо со счетом 3:0 обыграло закарпатский Минай в домашнем матче 17-го тура чемпионата Украины.

Хозяева открыли счет в начале второго тайма — забил Сергей Сидорчук. Сразу же со штрафного Карлос Де Пена удвоил счет, а в самом конце матча Жерсон Родригеш реализовал пенальти и установил окончательный результат игры.

Стоит отметить, что чуть больше половины второго тайма Минай играл в меньшинстве после того, как красную карточку получил Репо Малепе.

Динамо Киев — Минай 3:0

Голы: Сидорчук, 52, Де Пена, 56, Родригес, 90+1 (пен.)

Динамо Киев: Бущан — Кендзера (Родригес, 64), Забарный, Сирота, Миколенко (Сидклей, 81) — Сидорчук — Караваев, Шапаренко (Шепелев, 63), Буяльский (Андриевский, 81), Де Пена (Дуэлунд, 72) — Беседин.

Минай: Попович — Кныш, Ковтун, Матич (Маембе, 60), Лопыренок (Карась, 55), Малепе — Хахлев, Снижко, Пиняшко (Кополовец, 71) — Ахмедзаде (Кожанов, 55), Милевский (Шиндер, 60).

Предупреждения: Матич, Лопыренок, Милевский

Удаление: Малепе.

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Теги: УПЛ, Динамо, Минай
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  07.03.2021, 17:15
Оценка:  0
гость
Сукрис - пи...дор
PomoikaZE    07.03.2021, 18:10
Оценка:  +3
PomoikaZE
Он тебя тр...л??? Не сильно болит?
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