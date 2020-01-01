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Динамо в большинстве крупно обыграло Минай

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Киевляне забили в ворота закарпатцев три безответных гола .
Динамо - Минай
Динамо - Минай
fcdynamo.kiev.ua

Киевское Динамо дома крупно обыграло закарпатский Минай в матче 17-го тура чемпионата Украины.

Динамовцы начали матч активнее, однако первый опасный момент случился под конец первого тайма — Андрей Попович обезвредил удар Артема Беседина после прострела Карлоса де Пены. А перед уходом на перерыв Виталий Буяльский пробил в перекладину.

А в начале второго тайма киевляне открыли счет. Беседин не смог замкнуть навес Николая Шапаренко, однако мяч подобрал Сергей Сидорчук, который издали пробил точно в угол ворот. Минай на это ответил удалением — Репо Малепе сбил Александра Караваева возле своей штрафной и получил красную карточку, а Де Пена со штрафного удвоил счет.

Динамо продолжило атаковать и за две минуты до конца основного времени заработало пенальти — Алексей Ковтун ударил Владимира Шепелева по ноге в своей штрафной площадке. Попович отбил удар Беседина с 11-метровой отметки, однако арбитр Екатерина Монзуль назначила повтор удара — вратарь Миная рано вышел из ворот. Повторный удар пробивал Жерсон Родригеш и был точен.

Динамо после этой победы укрепило лидерство в чемпионате до четырех очков. Минай делит 11-12ю позицию с львовским Рухом.

Динамо Киев — Минай 3:0

Голы: Сидорчук, 52, Де Пена, 56, Родригес, 90+1 (пен.)

Динамо Киев: Бущан — Кендзера (Родригес, 64), Забарный, Сирота, Миколенко (Сидклей, 81) — Сидорчук — Караваев, Шапаренко (Шепелев, 63), Буяльский (Андриевский, 81), Де Пена (Дуэлунд, 72) — Беседин.

Минай: Попович — Кныш, Ковтун, Матич (Маембе, 60), Лопыренок (Карась, 55), Малепе — Хахлев, Снижко, Пиняшко (Кополовец, 71) — Ахмедзаде (Кожанов, 55), Милевский (Шиндер, 60).

Предупреждения: Матич, Лопыренок, Милевский

Удаление: Малепе.

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Теги: УПЛ, Динамо, Минай
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