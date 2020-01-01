Капитан Миная сыграл рукой, но не был наказан

Арбитр VAR решил, что инцидент на пенальти не тянет.

В рамках 17-го тура чемпионата Украины Минай встречается с Динамо.

В первом тайме в штрафной площади гостей произошел довольно спорный эпизод. Мяч от газона отскочил прямо в выставленную руку Василия Пиняшко.

Главный арбитр матча Екатерина Монзуль решила не смотреть повтор момента, а лишь узнать мнение видеоассистента поединка. Он указал, что эпизод не тянет на 11-метровый.

Вашему вниманию видео спорного момента в матче Динамо - Минай:

Арбитром системы VAR в этом поединке работает Денис Шурман, а ассистентом - Виктор Матяш.