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Капитан Миная сыграл рукой, но не был наказан

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Арбитр VAR решил, что инцидент на пенальти не тянет.
Екатерина Монзуль
Екатерина Монзуль
скриншот

В рамках 17-го тура чемпионата Украины Минай встречается с Динамо.

В первом тайме в штрафной площади гостей произошел довольно спорный эпизод. Мяч от газона отскочил прямо в выставленную руку Василия Пиняшко.

Главный арбитр матча Екатерина Монзуль решила не смотреть повтор момента, а лишь узнать мнение видеоассистента поединка. Он указал, что эпизод не тянет на 11-метровый.

Вашему вниманию видео спорного момента в матче Динамо - Минай:

Арбитром системы VAR в этом поединке работает Денис Шурман, а ассистентом - Виктор Матяш. 

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Теги: Минай, Динамо, Василий Пиняшко
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