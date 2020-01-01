Лидер Второй лиги арендовал полузащитника Миная

Алексей Шпак будет выступать за Эпицентр.

Один из лидеров группы "Б" Второй лиги Эпицентр арендовал полузащитника Миная Алексея Шпака.

Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.

Отмечается, что аренда продлится год.

На просмотре на турецком сборе находятся еще три потенциальных новичка. Останутся ли они в Эпицентре станет известно после заключительных спаррингов: со сборной Монголии и Кривбассом.

Пока же подопечные Игоря Бадло в контрольных матчах уступили Металлисту 1925 — 1:2 и с одинаковым счетом — 1:1 сыграли с Арисом (Казахстан) и запорожским Металлургом.