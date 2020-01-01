Олимпик — Шахтер 0:1 Видео гола и обзор матча чемпионата Украины

Шахтер одержал победу в статусе номинальных гостей.

Шахтер twitter.com/FCShakhtar/

Шахтер со счетом 1:0 обыграл Олимпик в статусе номинальных гостей в матче 17-го тура чемпионата Украины.

Единственный гол в матче на 24-й минуте забил Додо. Олимпик в конце первого тайма сравнял, однако гол Таддеуса Нкенга был отменен из-за оффсайда. А под конец матча номинальные хозяева остались в меньшинстве — вторую в матче желтую карточку получил Руслан Бабенко.

Олимпик - Шахтер - 0:1

Гол: Додо, 24.

Олимпик: Халими - Лебеденко, Зотько, Снурницын, Пасич - Тейшейра, Бабенко, Завийский (Романовский, 73), Политыло, Таллес (Каргбо, 64) - Нкенг

Шахтер: Трубин - Исмаили, Витао, Матвиенко, Додо - Маркос Антонио (Дентиньо, 72), Тете (Коноплянка, 90), Майкон, Марлос, Тайсон (Соломон, 80) - Мораес (Судаков, 72).

Предупреждения: Нкенг, Бабенко, Тешейра - Исмаили, Дентиньо.

Удаление: Бабенко.