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Олимпик — Шахтер 0:1 Видео гола и обзор матча чемпионата Украины

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Шахтер одержал победу в статусе номинальных гостей.

Шахтер
Шахтер
twitter.com/FCShakhtar/

Шахтер со счетом 1:0 обыграл Олимпик в статусе номинальных гостей в матче 17-го тура чемпионата Украины.

Единственный гол в матче на 24-й минуте забил Додо. Олимпик в конце первого тайма сравнял, однако гол Таддеуса Нкенга был отменен из-за оффсайда. А под конец матча номинальные хозяева остались в меньшинстве — вторую в матче желтую карточку получил Руслан Бабенко.

Олимпик - Шахтер - 0:1

Гол: Додо, 24.

Олимпик: Халими - Лебеденко, Зотько, Снурницын, Пасич - Тейшейра, Бабенко, Завийский (Романовский, 73), Политыло, Таллес (Каргбо, 64) - Нкенг

Шахтер: Трубин - Исмаили, Витао, Матвиенко, Додо - Маркос Антонио (Дентиньо, 72), Тете (Коноплянка, 90), Майкон, Марлос, Тайсон (Соломон, 80) - Мораес (Судаков, 72).

Предупреждения: Нкенг, Бабенко, Тешейра - Исмаили, Дентиньо.

Удаление: Бабенко.

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Теги: УПЛ, Шахтер, Олимпик
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