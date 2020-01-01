Шахтер в гостях минимально обыграл Олимпик

Единственный гол был забит в середине первого тайма.

Донецкий Шахтер одержал минимальную гостевую победу над Олимпиком в матче 17-го тура чемпионата Украины.

Единственный гол номинальные гости забили в середине первого тайма. Майкон диагональным пасов вывел Додо один на один с вратарем Олимпика Бетимом Халими. Правый защитник Шахтера этот выход реализовал, забив от штанги. Перед перерывом Таддеус Нкекнг сравнял счет, однако арбитр Юрий Иванов гол не засчитал, поскольку VAR показал, что Игорь Снурницын мешал вратарю Шахтера Анатолию Трубину.

А в конце матча Олимпик остался в меньшинстве после того, как вторую в матче желтую карточку получил Руслан Бабенко. После этого игра спокойно завершилась минимальной победой номинальных гостей.

Шахтер после этой победы остается на втором месте и отстает от киевского Динамо на одно очко. Олимпик делит 8-9ю позицию с Мариуполем.

Олимпик - Шахтер - 0:1

Гол: Додо, 24.

Олимпик: Халими - Лебеденко, Зотько, Снурницын, Пасич - Тейшейра, Бабенко, Завийский (Романовский, 73), Политыло, Таллес (Каргбо, 64) - Нкенг

Шахтер: Трубин - Исмаили, Витао, Матвиенко, Додо - Маркос Антонио (Дентиньо, 72), Тете (Коноплянка, 90), Майкон, Марлос, Тайсон (Соломон, 80) - Мораес (Судаков, 72).

Предупреждения: Нкенг, Бабенко, Тешейра - Исмаили, Дентиньо.

Удаление: Бабенко.