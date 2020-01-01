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Мариуполь — Ворскла 0:1 Видео гола и обзор матча чемпионата Украины

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Полтавчане одержали минимальную гостевую победу, забив с пенальти.

Мариуполь - Ворскла
Мариуполь - Ворскла
vorskla.com.ua

Полтавская Ворскла со счетом 1:0 обыграла Мариуполь в гостевом матче 17-го тура чемпионата Украины.

Единственный гол в середине первого тайма забил Владислав Кулач, который реализовал пенальти за фол со стороны Алексея Быкова. Игрок Мариуполя за этот фол получил красную карточку.

Во втором тайме Мариуполь остался вдевятером после удаления Вячеслава Танковского, получившего вторую в матче желтую карточку, а Ворскла довела игру до победы 1:0.

Мариуполь - Ворскла - 0:1

Гол: Кулач, 35 (пенальти)

Мариуполь: Гальчук - Стасюк (Драмбаев, 61), Сагуткин, Быков, Кирюханцев - Кащук (Горбунов, 61), Чех (Мампасси, 38), Мишнев, Танковский, Очеретько (Бондаренко, 61) - Сикан (Кулаков, 41).

Ворскла: Ризнык - Ндиайе, Чеснаков, Яворский, Пердута - Кане, Скляр (Челядин, 46), Пуцлин, Степанюк (Цитаишвили, 67 (Де Нойер, 84)), Тилль - Кулач (Луизао, 77).

Предупреждения: Танковский, Кулаков - Кане, Скляр.

Удаления: Быков, Танковский.

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Теги: УПЛ, Ворскла, Мариуполь
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