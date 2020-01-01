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Ворскла в гостях обыграла Мариуполь

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Единственный гол полтавчане забили с пенальти.
Мариуполь - Ворскла
Мариуполь - Ворскла
vorskla.com.ua

Полтавская Ворскла минимально обыграла Мариуполь в гостевом матче 17-го тура чемпионата Украины.

Единственный гол гости забили в середине первого тайма с пенальти. Владислав Кулач вышел один на один и в штрафной площадке Мариуполя его сбил Алексей Быков. Судья Денис Шурман показал защитнику Мариуполя красную карточку и назначил пенальти, который реализовал сам Кулач.

Во втором тайме Мариуполь остался вдевятером — за опасный подкат против Георгия Цитаишвили удаление заработал Вячеслав Танковский. После этого Ворскла могла забивать дважды, но до конца матча счет так и остался 1:0 в пользу гостей.

После этой победы Ворскла поднялась на четвертое место, а Мариуполь делит 8-9е место с донецким Олимпиком. 

Мариуполь - Ворскла - 0:1

Гол: Кулач, 35 (пенальти)

Мариуполь: Гальчук - Стасюк (Драмбаев, 61), Сагуткин, Быков, Кирюханцев - Кащук (Горбунов, 61), Чех (Мампасси, 38), Мишнев, Танковский, Очеретько (Бондаренко, 61) - Сикан (Кулаков, 41).

Ворскла: Ризнык - Ндиайе, Чеснаков, Яворский, Пердута - Кане, Скляр (Челядин, 46), Пуцлин, Степанюк (Цитаишвили, 67 (Де Нойер, 84)), Тилль - Кулач (Луизао, 77).

Предупреждения: Танковский, Кулаков - Кане, Скляр.

Удаления: Быков, Танковский.

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Теги: УПЛ, Ворскла, Мариуполь
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