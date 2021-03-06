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Тимощук высказался о назначении Луческу в Динамо

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экс-футболист сборной Украины продолжает поддерживать донецкий Шахтер.
Анатолий Тимощук
Анатолий Тимощук
Getty Images

Бывший футболист Шахтера Анатолий Тимощук поделился мнением о назначении Мирчи Луческу главным тренером киевского Динамо.

"Осудить решение человека, который работает в футболе на высоком уровне более 40 лет, не позволю себя. Для меня это не что-то недопустимое, а Луческу в любом случае остается авторитетным тренером.

Я продолжаю болеть за Шахтер во всех турнирах, с понимаем и уважением отношусь к решению Мирчи. Такое решение после 13 лет в Шахтере для меня было неожиданностью - но не шоком. Встречались с Мирчей в Турции, когда играли там в Лиге Европы. Уже тогда он понимал, что не он продолжит работу со сборной Турции, но сказал, что все еще хочет работать - и будет. Он все еще в хорошей форме".

Специалист высказался об отношениях игроков Динамо и Шахтера.

"Конечно, бывают очень жесткие противостояния. Фанаты настроены друг против друга, иногда и футболисты. Даже в национальной команде, хотя в мое время такого противостояния в сборной не было. Уверен, что и сейчас Андрей Шевченко этого не допускает", - цитирует Тимощука Sport24.  

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Теги: Анатолий Тимощук, Мирча Луческу, Динамо, Шахтер, УПЛ
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Духовный_скреп    06.03.2021, 10:12
Оценка:  +2
Духовный_скреп
Тимощук-запроданець.Стрёмный тип.Фу,фу,фу
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