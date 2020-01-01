Ярославский раскрыл подробности продажи Металлиста Курченко

Функционер подтвердил, что в продаже харьковского клуба был политический мотив.

Бывший президент Металлиста Александр Ярославский рассказал подробности продажи клуба Сергею Курченко.

"О Металлисте я думал и думаю постоянно. Сейчас пришло время вернуть его. Вы говорите об очищении Металлиста, но он и не был запятнан никогда. Вы говорите, что не могу заниматься Металлистом до 2023 года. Это не совсем так.

Когда произошла вся эта ситуация, и Курченко попросил продать ему Металлист, я не хотел этого делать. Когда ситуация поддавилась политически, я понимал, что Металлист вместе со мной уничтожат. Я хотел отвести от Металлиста все эти невзгоды.

Я предложил Курченко 50%. Он мне перезвонил через день и сказал, что ему посоветовали его эксперты, что если я даже останусь на одну миллионную долю в Металлисте, то никто о клубе даже знать не будет. Тогда ради Металлиста я и решился на эту продажу, а так бы я никогда не сделал этого".

Ярославский подтвердил, что была договоренность о том, что он не имеет права заниматься футболом в Украине 10 лет.

"Да, это было прописано в контракте. Я и чего начал сегодня этим заниматься. Не было смысла этим заниматься за 5 лет, 2-3 года. Остается 1,5 года до момента, когда я могу официально заниматься футболом.

Я всегда соблюдал закон. Неважно, кто такой Курченко, как он добрался до ситуации. Но если я пообещал - это закон. Сегодня не могу быть владельцем клуба, но заниматься подготовкой могу. Этим активно занят", - рассказал Ярославский в интервью Циганик Live.

Напомним, Ярославский был президентом Металлиста с 2005 по 2012 год.