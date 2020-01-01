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Сирота: Хотел бы сказать молодым игрокам, чтобы учились

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Александр Сирота рассказал о своем обучении на тренера.
Александр Сирота
Александр Сирота
facebook.com/fcdynamoua

Молодой защитник киевского Динамо Александр Сирота рассказал о том, почему решил сейчас начать учиться на тренера.

«Хотел бы сказать молодым игрокам, чтобы учились. А вдруг не получится с футболом, нужно задумываться о будущем. Сейчас учусь на тренера на заочном отделении в Черновцах. Голова должна быть на плечах», - приводит слова Сироты официальный сайт Динамо.

Напоминаем, что Александр Сирота попал в список игроков, которых Андрей Шевченко вызвал для участия в мартовских матчах сборной Украины.

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Теги: Динамо, Александр Сирота
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