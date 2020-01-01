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Шевченко назвал список игроков сборной Украины на мартовские игры

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Всего в сборную вызваны 33 футболиста.
Сборная Украины
Сборная Украины
Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил список футболистов на мартовские матчи.

Всего Шевченко вызвал 33 игрока — пять вратарей, десять защитников, 14 полузащитников и три форварда.

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин (Шахтер, Донецк), Георгий Бущан (Динамо, Киев), Дмитрий Ризнык (Ворскла, Полтава), Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Виктор Корниенко (все – Шахтер, Донецк), Илья Забарный, Александр Сирота, Александр Тымчик, Александр Караваев (все – Динамо, Киев), Ефим Конопля (Десна, Чернигов), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Евгений Коноплянка (все – Шахтер, Донецк), Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – Динамо, Киев), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба – Ференцварош, Венгрия), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба – Аталанта, Италия), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия).

Форварды: Жуниор Мораес (Шахтер, Донецк), Артем Беседин (Динамо, Киев), Роман Яремчук (Гент, Бельгия).

Напоминаем, что в марте сборная Украины сыграет три матча — против команд Франции, Финляндии и Казахстана.

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Теги: сборная Украины, Андрей Шевченко
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