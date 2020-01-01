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Украинский футболист перебрался в Южную Корею

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Тащи продолжит карьеру в Поханг Стилерс.
Борис Тащи
Борис Тащи
steelers.co.kr

27-летний украинский форвард Борис Тащи подписал контракт с клубом из Южной Кореи Поханг Стилерс.

Об этом сообщает официальный сайт клуба. Футболист уже отбыл обязательную изоляцию и в пятницу, 5 марта, присоединится к команде.

Украинец получил 7-й номер.

Как отмечает Transfermarkt, соглашение рассчитано до конца 2021 года.

Ранее Тащи выступал за Черноморец, московское Динамо, Говерлу, Штутгарт, чешскую Зброевку и Дуйсбург. Последним его клубом был немецкий Санкт-Паули, с которым спортсмен разорвал контракт в январе.

В текущем сезоне футболист отыграл десять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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Теги: Борис Тащи, футбол
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