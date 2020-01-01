Украинский футболист перебрался в Южную Корею
Тащи продолжит карьеру в Поханг Стилерс.
27-летний украинский форвард Борис Тащи подписал контракт с клубом из Южной Кореи Поханг Стилерс.
Об этом сообщает официальный сайт клуба. Футболист уже отбыл обязательную изоляцию и в пятницу, 5 марта, присоединится к команде.
Украинец получил 7-й номер.
Как отмечает Transfermarkt, соглашение рассчитано до конца 2021 года.
Ранее Тащи выступал за Черноморец, московское Динамо, Говерлу, Штутгарт, чешскую Зброевку и Дуйсбург. Последним его клубом был немецкий Санкт-Паули, с которым спортсмен разорвал контракт в январе.
В текущем сезоне футболист отыграл десять матчей, в которых не отметился результативными действиями.
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