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Ингулец подисал Чайковского и Шевцова

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Клуб Премьер-лиги Украины усилился двумя футболистами.
Игорь Чайковский
Игорь Чайковский
ФК Ингулец

9-летний украинский опорный полузащитник Игорь Чайковский и 20-летний украинский форвард Илья Шевцов стали игроками Ингульца.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Сроки действия контрактов футболистов с клубом не разглашаются.

На протяжении карьеры Чайковский выступал за Шахтер-3, Ильичевец и Анжи. Последним клубом футболиста была луганская Заря, цвета которой он защищал с 2019 года. В Ингулец Чайковский перешел в качестве свободного агента.

Шевцов выступал за Кристалл и Шахтер. С 2019 года контракт футболиста принадлежит черниговской Десне. В Ингулец футболист перешел на правах аренды. В активе Шевцова 4 матча за сборную Украины U-21, где он забил один гол.

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Теги: Игорь Чайковский, Илья Шевцов, Ингулец
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