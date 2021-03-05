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Шаран: Сразу сказал, что нам попадется Заря

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Тренер Александрии прокомментировал жеребьевку полуфинала Кубка Украины.
Владимир Шаран
Владимир Шаран
fco.com.ua

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал результаты жеребьевки полуфинала Кубка Украины.

По словам Шарана, для него было главным, чтобы его команда играла дома.

«Я вчера сразу сказал, что нам, скорее всего, попадется Заря. Я только хотел, чтобы мы играли дома. Почему дома? Потому что перед этим у нас выезд во Львов и, конечно, тяжелая дорога, поэтому и хотел играть дома. Надеюсь, что будет поддержка болельщиков», - сказал тренер Александрии в интервью телеканалу Футбол.

Напоминаем, что по жребию Александрия сыграет против луганской Зари, а второй финалист определится в матче киевского Динамо и Агробизнеса из Волочиска Хмельницкой области.

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Теги: Кубок Украины, Александрия, Владимир Шаран
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SAId    05.03.2021, 00:27
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