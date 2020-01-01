Мариуполь и Колос сыграют в Ковалевке

Домашнее поле мариупольской команды все еще не готово.

Поединок 18-го тура Favbet Лиги между Мариуполем и Колосом проведут в Ковалевке. Состоится матч 14 марта.

Об этом сообщает официальный сайт Колоса.

Игру пришлось перенести на арену Колоса, из-за неготовности поля на стадионе имени Владимира Бойко в Мариуполе.

В этом году Мариуполь уже провел три номинально домашние матчи - против Александрии, Зари и Днепра-1.

После 16 туров Мариуполь занимает девятое место в чемпионате, Колос идет на седьмой позиции.