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Мариуполь и Колос сыграют в Ковалевке

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Домашнее поле мариупольской команды все еще не готово.
Мариуполь - Колос
Мариуполь - Колос
ФК Колос

Поединок 18-го тура Favbet Лиги между Мариуполем и Колосом проведут в Ковалевке. Состоится матч 14 марта.

Об этом сообщает официальный сайт Колоса.

Игру пришлось перенести на арену Колоса, из-за неготовности поля на стадионе имени Владимира Бойко в Мариуполе. 

В этом году Мариуполь уже провел три номинально домашние матчи - против Александрии, Зари и Днепра-1.

После 16 туров Мариуполь занимает девятое место в чемпионате, Колос идет на седьмой позиции.

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Теги: Колос, Мариуполь
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