Карпаты Галич подписали первого легионера в истории клуба

21-летний аргентинец Лукас Патанелли продолжит карьеру в украинском клубе.

Карпаты Галич подписали аргентинского полузащитника Лукаса Патанелли.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Пантанелли стал первым легионером в истории Карпат из Галича. Для молодого полузащитника это первый профессиональный контракт. Недавно он был на просмотре во львовском Рухе.

В последнее время 21-летний аргентинец выступал за молодежную команду Велес Сарсфилд. По информации СМИ, в 2016 году Барселона выкупила 50% на игрока, но на Камп Ноу он так и не перебрался.