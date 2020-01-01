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Карпаты Галич подписали первого легионера в истории клуба

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21-летний аргентинец Лукас Патанелли продолжит карьеру в украинском клубе.
Лукас Патанелли (справа)
Лукас Патанелли (справа)
ФК Карпаты Галич

Карпаты Галич подписали аргентинского полузащитника Лукаса Патанелли.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Пантанелли стал первым легионером в истории Карпат из Галича. Для молодого полузащитника это первый профессиональный контракт. Недавно он был на просмотре во львовском Рухе.

В последнее время 21-летний аргентинец выступал за молодежную команду Велес Сарсфилд. По информации СМИ, в 2016 году Барселона выкупила 50% на игрока, но на Камп Ноу он так и не перебрался.

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