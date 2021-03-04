Голкипер Динамо провел 40-й "сухой" матч

Поединок с Колосом стал знаковым для Дениса Бойко.

Вратарь киевского Динамо Денис Бойко поучаствал в поединке 1/4 финала Кубка Украины против Колоса (0:0, 4:3 по пенальти).

Голкипер отстоял на ноль в основное и дополнительное время, и, таким образом, эта встреча стала 40-й “сухой“ для Бойко за киевский клуб, сообщает пресс-служба Динамо.

Он не пропускал в 29-ти матчах чемпионата Украины, трижды отстоял на ноль в основное и дополнительное время национального Кубка, 7 раз - в еврокубковых поединках, а еще один “сухой“ матч он провел в Суперкубке Украины.

Отметим, что Бойко - 4 вратарь Динамо, который достиг этой отметки.