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Колос усилился голкипером Ворсклы

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18-летний Кирилл Фесюн подписал контракт на четыре года.
Кирилл Фесюн
Кирилл Фесюн
ФК Колос

Молодой голкипер Ворсклы Кирилл Фесюн продолжит карьеру в Колосе.

Об этом сообщается на официальном сайте ковалевского клуба.

Контракт рассчитан на четыре года.

В текущем сезоне 18-летний Фесюн сыграл семь матчей в составе Ворсклы U-19, а также провел три матча в чемпионате Украины U-21. За первую команду полтавчан вратарь не играл.

После 16 туров Колос с 22 очками занимает седьмое место в Favbet Лиге. В воскресенье, 7 марта, команда Руслана Костышина сыграет с Ингульцом.

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Теги: Кирилл Фесюн
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