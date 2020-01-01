Колос усилился голкипером Ворсклы

18-летний Кирилл Фесюн подписал контракт на четыре года.

Молодой голкипер Ворсклы Кирилл Фесюн продолжит карьеру в Колосе.

Об этом сообщается на официальном сайте ковалевского клуба.

Контракт рассчитан на четыре года.

В текущем сезоне 18-летний Фесюн сыграл семь матчей в составе Ворсклы U-19, а также провел три матча в чемпионате Украины U-21. За первую команду полтавчан вратарь не играл.

После 16 туров Колос с 22 очками занимает седьмое место в Favbet Лиге. В воскресенье, 7 марта, команда Руслана Костышина сыграет с Ингульцом.