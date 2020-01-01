Костышин: Хотелось бы острее действовать в атаке

Тренер Колоса прокомментировал матч Кубка Украины против Динамо.

Главный тренер Колоса из Ковалевки Руслан Костышин прокомментировал матч своей команды против киевского Динамо в четвертьфинале Кубка Украины.

По словам Костышина, ему понравилась игра, которую показали сегодня футболисты Колоса, а в поражении в серии пенальти ничего плохого нет.

«Была хорошая игра в нашем исполнении. А пенальти - это такое дело. Мне понравилось, как наша команда сегодня играла. Мои ребята сегодня молодцы. Хотелось бы острее действовать в атаке. Но у нас тоже были свои моменты, несмотря на то, что несколько наших футболистов травмированы», - приводит слова Костышина официальный сайт Динамо.

Напоминаем, что после нулевой ничьей в основное и дополнительное время Динамо обыграло Колос в серии пенальти.