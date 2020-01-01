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Андриевский: Хотелось бы, чтобы мы выиграли впервые пять ударов

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Полузащитник Динамо прокомментировал матч Кубка Украины против Колоса.
Александр Андриевский
Александр Андриевский
facebook.com/fcdynamoua

Полузащитник киевского Динамо Александр Андриевский прокомментировал победу своего клуба над Колосом из Ковалевки в четвертьфинале Кубка Украины.

По словам Андриевского, ему не хотелось, чтобы до него дошла очередь пробивать послематчевый пенальти.

«Хотелось, чтобы до меня очередь не дошла, чтобы мы выиграли в первые пять ударов. Но так получилось, что мне нужно было бить. Слава Богу, забил», - приводит слова Андриевского официальный сайт Динамо.

Также полузащитник назвал Колос неудобным соперником, игравшим от обороны, которую сложно было вскрывать, из-за чего опасных моментов у ворот ковалевцев было немного.

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Теги: Динамо, Колос, Кубок Украины, Александр Андриевский, четвертьфинал
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