Андриевский: Хотелось бы, чтобы мы выиграли впервые пять ударов

Полузащитник Динамо прокомментировал матч Кубка Украины против Колоса.

Полузащитник киевского Динамо Александр Андриевский прокомментировал победу своего клуба над Колосом из Ковалевки в четвертьфинале Кубка Украины.

По словам Андриевского, ему не хотелось, чтобы до него дошла очередь пробивать послематчевый пенальти.

«Хотелось, чтобы до меня очередь не дошла, чтобы мы выиграли в первые пять ударов. Но так получилось, что мне нужно было бить. Слава Богу, забил», - приводит слова Андриевского официальный сайт Динамо.

Также полузащитник назвал Колос неудобным соперником, игравшим от обороны, которую сложно было вскрывать, из-за чего опасных моментов у ворот ковалевцев было немного.