Бойко: Я долго не играл, поэтому не устал
Вратарь Динамо Денис Бойко прокомментировал матч против Колоса.
Вратарь киевского Динамо Денис Бойко прокомментировал матч четвертьфинала Кубка Украины против Колоса из Ковалевки.
По словам Бойко, ему играть в этом матче было не тяжело, несмотря на то, что давно не играл.
«Я долго не играл, поэтому, конечно, не устал. Команде, наверное, было тяжело, а мне все 120 минут – в удовольствие. В целом, ничего особенного, ведь это был только четвертьфинал, и до победы в Кубке нам осталось сделать еще два шага, так что будем работать дальше», - приводит слова Бойко официальный сайт Динамо.
Напоминаем, что матч между Динамо и Колосом завершился победой киевлян в серии пенальти, в которой Бойко отразил два удара Колоса.
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