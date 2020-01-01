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Бойко: Я долго не играл, поэтому не устал

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Вратарь Динамо Денис Бойко прокомментировал матч против Колоса.
Денис Бойко
Денис Бойко
facebook.com/fcdynamoua

Вратарь киевского Динамо Денис Бойко прокомментировал матч четвертьфинала Кубка Украины против Колоса из Ковалевки.

По словам Бойко, ему играть в этом матче было не тяжело, несмотря на то, что давно не играл.

«Я долго не играл, поэтому, конечно, не устал. Команде, наверное, было тяжело, а мне все 120 минут – в удовольствие. В целом, ничего особенного, ведь это был только четвертьфинал, и до победы в Кубке нам осталось сделать еще два шага, так что будем работать дальше», - приводит слова Бойко официальный сайт Динамо.

Напоминаем, что матч между Динамо и Колосом завершился победой киевлян в серии пенальти, в которой Бойко отразил два удара Колоса.

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Теги: Динамо, Денис Бойко, Колос, Кубок Украины, четвертьфинал
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