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Луческу: Мы доминировали на поле и создали несколько хороших моментов

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Тренер Динамо прокомментировал победу над Колосом в Кубке Украины.
Мирча Луческу
Мирча Луческу
facebook.com/fcdynamoua

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал победу своей команды над ковалевским Колосом в четвертьфинале Кубка Украины.

По словам Луческу, кубковые матча стоят особняком и являются очень сложными. В сегодняшней игре у его команды были проблемы с реализацией.

«В первом тайме мы действовали очень осторожно, но во второй половине выглядели лучше. Доминировали на поле и создали несколько хороших моментов у чужих ворот. Однако для их реализации все время не хватало то последнего паса, то одного метра или доли секунды. По большому счету, выиграла та команда, которая была лучше», - приводит слова румынского специалиста официальный сайт Динамо.

Напоминаем, что Динамо обыграло Колос в серии пенальти после того, как основное и дополнительное время завершилось нулевой ничьей.

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Теги: Динамо, Колос, Мирча Луческу, Кубок Украины, четвертьфинал
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