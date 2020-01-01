Луческу: Мы доминировали на поле и создали несколько хороших моментов

Тренер Динамо прокомментировал победу над Колосом в Кубке Украины.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал победу своей команды над ковалевским Колосом в четвертьфинале Кубка Украины.

По словам Луческу, кубковые матча стоят особняком и являются очень сложными. В сегодняшней игре у его команды были проблемы с реализацией.

«В первом тайме мы действовали очень осторожно, но во второй половине выглядели лучше. Доминировали на поле и создали несколько хороших моментов у чужих ворот. Однако для их реализации все время не хватало то последнего паса, то одного метра или доли секунды. По большому счету, выиграла та команда, которая была лучше», - приводит слова румынского специалиста официальный сайт Динамо.

Напоминаем, что Динамо обыграло Колос в серии пенальти после того, как основное и дополнительное время завершилось нулевой ничьей.