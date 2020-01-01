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Тренер Агробизнеса: Самое главное - выдержали темп, который задавал Шахтер

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Александр Чижевский прокомментировал победу своей команды над Шахтером.
Александр Чижевский
Александр Чижевский
pfl.ua

Главный тренер Агробизнеса из Волочиска Александр Чижевский прокомментировал победу своей команды над донецким Шахтером в четвертьфинале Кубка Украины.

По словам Чижевского, он не ожидал, что будет дополнительное время и переживал, что его игроки не выдержат такой нагрузки.

«Я говорил своим футболистам, что дисциплина бьет класс, я настаивал, чтобы они терпели. Они это сделали. А свой момент мы всегда будем иметь – его и использовали. Самое главное - дотерпели, выдержали темп, который задавал «Шахтер». Могли еще забить и пропустить. Я благодарен своим футболистам за выдержку», - сообщил тренер в интервью телеканалу Футбол.

Напоминаем, что Агробизнес обыграл Шахтер, забив единственный гол в дополнительное время.

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