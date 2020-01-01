Днепр-1 — Александрия 1:1 (3:4) Видео голов и обзор четвертьфинала Кубка Украины

Александрийцы в серии пенальти оформили выход в полуфинал.

Днепр-1 - Александрия fco.com.ua

Александрия в серии пенальти обыграла Днепр-1 в гостевом матче четвертьфинала Кубка Украины.

Основное время прошло относительно спокойно, команды не стремились нагнетать обстановку, однако опасные моменты создавали. А в середине второго тайма они обменялись голами — на гол полузащитника Александрии Максима Третьякова Днепр-1 ответил точным ударом Сергея Булецы.

Игра дошла до серии пенальти, где решающим стал промах Булецы на пятом ударе. После четырех ударов Александрия вела со счетом 4:3 и после второго промаха Днепра гости стали последними полуфиналистами Кубка Украины.

Днепр-1 - Александрия - 1:1 (3:4)

Голы: Булеца, 79 - Третьяков, 62

Днепр-1: Сарнавский, Адамюк (Тэйлор, 77), Дуглас, Логинов, Дубинчак, Пихаленок, Игнатенко (Когут, 71), Назаренко (Гонсалвес, 77), Чуже (Булеца, 79), Ди Франко (Хобленко, 100), Довбик.

Александрия: Панькив, Бабогло, Лучкевич (Мирошниченко, 81), Пашаев, Вантух (Стецькив, 119), Бондаренко, Шастал, Гречишкин, Банада, Третьяков (Калюжный, 89), Ситало.

Предупреждения: Ди Франко - Гречишкин, Ситало.

Удаление: Гречишкин.