Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Днепр-1 — Александрия 1:1 (3:4) Видео голов и обзор четвертьфинала Кубка Украины

Комментариев: 0
Александрийцы в серии пенальти оформили выход в полуфинал.

Днепр-1 - Александрия
Днепр-1 - Александрия
fco.com.ua

Александрия в серии пенальти обыграла Днепр-1 в гостевом матче четвертьфинала Кубка Украины.

Основное время прошло относительно спокойно, команды не стремились нагнетать обстановку, однако опасные моменты создавали. А в середине второго тайма они обменялись голами — на гол полузащитника Александрии Максима Третьякова Днепр-1 ответил точным ударом Сергея Булецы.

Игра дошла до серии пенальти, где решающим стал промах Булецы на пятом ударе. После четырех ударов Александрия вела со счетом 4:3 и после второго промаха Днепра гости стали последними полуфиналистами Кубка Украины.

Днепр-1 - Александрия - 1:1 (3:4)

Голы: Булеца, 79 - Третьяков, 62

Днепр-1: Сарнавский, Адамюк (Тэйлор, 77), Дуглас, Логинов, Дубинчак, Пихаленок, Игнатенко (Когут, 71), Назаренко (Гонсалвес, 77), Чуже (Булеца, 79), Ди Франко (Хобленко, 100), Довбик.

Александрия: Панькив, Бабогло, Лучкевич (Мирошниченко, 81), Пашаев, Вантух (Стецькив, 119), Бондаренко, Шастал, Гречишкин, Банада, Третьяков (Калюжный, 89), Ситало.

Предупреждения: Ди Франко - Гречишкин, Ситало.

Удаление: Гречишкин.

Поделись:
Теги: Кубок Украины, Александрия, Днепр-1
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь