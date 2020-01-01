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Александрия в серии пенальти обыграла Днепр-1

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В основное время команды обменялись голами во втором тайме.
Александрия - Днепр
Александрия - Днепр
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Александрия одержала победу над Днепром-1 в гостевом матче четвертьфинала Кубка Украины.

Игра прошла спокойно — первый опасный момент состоялся ближе к концу первого тайма: Артем Довбик из удобной позиции пробил мимо ворот Юрия Панькива.

Второй опасный момент стал результативным. Максим Третьяков в середине второго тайма решился на дальний удар, после которого мяч отскочил от газона и перелетел вратаря Днепра-1 Богдана Сарнавского. А вскоре Александрия осталась в меньшинстве — Дмитрий Гречишкин сфолил на Владиславе Дубинчаке и получил вторую в матче желтую карточку. Сразу после этого Днепр-1 сравнял — Сергей Булеца пробил издали и рикошетом от защитника мяч влетел в ворота.

Основное время завершилось с ничейным счетом, не смогли команды забить и в дополнительные полчаса, в результате матч перешел в серию пенальти. Днепр-1 начал её с промаха — Панькив отразил удар Довбика. Александрия, в свою очередь, все свои удары забила, а Днепр-1 не забил еще раз — Булеца не реализовал пятый удар и Александрия вышла в полуфинал Кубка Украины.

Днепр-1 - Александрия - 1:1 (3:4)

Голы: Булеца, 79 - Третьяков, 62

Днепр-1: Сарнавский, Адамюк (Тэйлор, 77), Дуглас, Логинов, Дубинчак, Пихаленок, Игнатенко (Когут, 71), Назаренко (Гонсалвес, 77), Чуже (Булеца, 79), Ди Франко (Хобленко, 100), Довбик.

Александрия: Панькив, Бабогло, Лучкевич (Мирошниченко, 81), Пашаев, Вантух (Стецькив, 119), Бондаренко, Шастал, Гречишкин, Банада, Третьяков (Калюжный, 89), Ситало.

Предупреждения: Ди Франко - Гречишкин, Ситало.

Удаление: Гречишкин.

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Теги: Кубок Украины, Александрия, Днепр-1
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