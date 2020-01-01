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Агробизнес — Шахтер 1:0 Видео гола и обзор четвертьфинала Кубка Украины

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Шахтер неожиданно уступил клубу из Первой Лиги.

Агробизнес - Шахтер
Агробизнес - Шахтер
twitter.com/fcshakhtar

Агробизнес из Волочиска Хмельницкой области в дополнительное время со счетом 1:0 обыграл донецкий Шахтер в домашнем четвертьфинальном матче Кубка Украины.

Единственный гол на шестой минуте дополнительного времени забил Богдан Семенец, реализовавший выход один на один с вратарем Шахтера Андреем Пятовым. А вскоре после пропущенного гола Шахтер остался в меньшинстве — вторую в матче желтую карточку заработал Давит Хочолава.

В основное время вратарь Агробизнеса Олег Мозиль парировал пенальти за собственный фол, который пробивал Алан Патрик.

Агробизнес - Шахтер - 1:0

Гол: Семенец, 96.

Агробизнес: Мозиль, Юхимович, Дидык, Н. Когут (Немтинов, 94), Курило, Шаповал, Семенюк (Груша, 65), Думанюк, Петров (Семенец, 82), Черненко (Бойчук, 82), Романюк (И. Когут, 65).

Шахтер: Пятов, Корниенко, Кривцов, Хочолава, Болбат, Патрик, Маркос (Майкон, 64), Соломон (Марлос, 90), Коноплянка (Тете, 64), Судаков (Тайсон, 90), Фернандо (Дентиньо, 73).

Предупреждения: Черненко, Шаповал, Дидык, Думанюк - Судаков, Хочолава.

Удаление: Хочолава.

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Теги: Кубок Украины, Шахтер, Агробизнес
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