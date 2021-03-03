Агробизнес в овертайме выбил Шахтер из Кубка Украины

Клуб из Волочиска мог забивать и в основное время.

Агробизнес из Волочиска Хмельницкой области в домашнем матче четвертьфинала выбил донецкий Шахтер из розыгрыша Кубка Украины нынешнего сезона.

Хозяева должны были забивать в основное время. В середине первого тайма сначала в центре поля допустил обрезку Сергей Кривцов. Мяч подхватил Сергей Семенюк, который точным пасом нашел Руслана Черненко, однако последний пробил мимо ворот. Сразу же Агробизнесу удалась хорошая контратака, которую замыкал Семенюк. Однако его удар смогли заблокировать защитники. В конце первого тайма Кривцов заблокировал удар Сергея Петрова, который оказался перед пустыми воротами.

В середине второго тайма Шахтер мог открывать счет, но Алан Патрик не реализовал пенальти за фол на Маноре Соломоне — вратарь Агробизнеса Олег Мозиль и сфолил, и парировал удар с 11-метровой отметки. И тут же Петров забил в ответной контратаке но его гол не был засчитан из-за оффсайда. В компенсированное время вышедший на замену Виталий Груша пробил издали, но после рикошета мяч летел в ворота — попал в каркас.

А в начале дополнительного времени Богдан Семенец вышел один на один с вратарем Шахтера Андреем Пятовым и этот момент реализовал, забив единственный гол в этом матче. У Шахтера были несколько моментов, чтобы сравнять, но Дентиньо пробил в защитника, а удары Тайсона и Алана патрика обезвредил Мозиль. А в середине первой половины овертайма гости остались в меньшинстве — Давит Хочолава получил вторую в матче желтую карточку. После этого игра успокоилась окончательно и Агробизнес довел матч до неожиданной победы 1:0 и выхода в полуфинал Кубка Украины.

Агробизнес - Шахтер - 1:0

Гол: Семенец, 96.

Агробизнес: Мозиль, Юхимович, Дидык, Н. Когут (Немтинов, 94), Курило, Шаповал, Семенюк (Груша, 65), Думанюк, Петров (Семенец, 82), Черненко (Бойчук, 82), Романюк (И. Когут, 65).

Шахтер: Пятов, Корниенко, Кривцов, Хочолава, Болбат, Патрик, Маркос (Майкон, 64), Соломон (Марлос, 90), Коноплянка (Тете, 64), Судаков (Тайсон, 90), Фернандо (Дентиньо, 73).

Предупреждения: Черненко, Шаповал, Дидык, Думанюк - Судаков, Хочолава.

Удаление: Хочолава.