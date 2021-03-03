Динамо — Колос 0:0(4:3) Видеообзор четвертьфинала Кубка Украины

Киевское Динамо в серии пенальти обыграло Колос из Ковалевки.

Динамо - Колос twitter.com/DynamoKyiv

Киевское Динамо в серии пенальти обыграло Колос из Ковалевки в домашнем матче четвертьфинала Кубка Украины.

Основное время и дополнительные полчаса игры завершились нулевой ничьей при том, что обе команды создали немало опасных моментов, однако, не смогли их реализовать. В серии пенальти после трех подряд точных ударов обе команды не забили дважды подряд. А при счете 3:3 на точный удар динамовца Александра Андриевского Олего Ильин из Колоса ответил промахом и Динамо выиграло серию со счетом 4:3, таким образом оформив выход в полуфинал.

Динамо - Колос - 0:0 (4:3)

Динамо: Бойко – Караваев, Сирота, Забарный, Миколенко (Тымчик, 115) – Сидорчук (Андриевский, 115), Шапаренко, Цыганков (Родригеш, 25), Буяльский, Де Пена (Леднев, 67) – Беседин (Супряга, 96).

Колос: Волынец — Золотов, Гавриш, Петров, Черноморец — Богданов (Нгамба, 90), Задоя, Данфа (Ильин, 74), Антюх, Д. Костышин (Милько, 114) — Лысенко (Ориховский, 82).

Предупреждения: Де Пена, Родригеш - Золотов, Д. Костышин, Богданов, Черноморец.

Удаление: Р. Костышин.